POL-PIING: Gefahrenstelle im Verkehr

Ingelheim (ots) - Am 07.12.2018, gegen 20.10h, wurde der Polizei in Ingelheim, ein eingestürztes Gerüst gemeldet. In der Aufhofstraße wurde dann festgestellt, dass das besagte Gerüst aufgrund der starken Windböen drohte noch weiter einzubrechen und somit eine Gefahr für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr bestand. Da zunächst die verantwortliche Firma nicht erreicht werden konnte, wurde die Feuerwehr aus Ingelheim zum Abbau verständigt. Durch Kräfte der Polizei wurde der Bereich Bahnhofstraße, Neuweg und Aufhofstraße für kurze Zeit gesperrt.

