POL-PIING: Zwei Roller gestohlen

Gau-Algesheim (ots) - In der Nacht vom 06.12.2018 auf den 07.12.2018 wurden in Gau-Algesheim, von einem Parkplatz in der Kegelgasse zwei Roller entwendet. Diese waren nach Angaben des Besitzers mit einem Lenkradschloss gesichert. Noch bevor die Geschädigten, ein 47 jähriger Gau-Agelsheimer und dessen 16 jähriger Sohn, die Diebstähle bei der Polizei zur Anzeige bringen konnten, wurden die Fahrzeuge in einem Garten in der Schlossgasse wieder aufgefunden. Beide Roller waren erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ingelheim 06132-6551-0.

