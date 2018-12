POL-PIING: Verkehrsunfallflucht in Ingelheim, Gewerbegebiet Nahering

Ingelheim (ots) - Auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Nahering in Ingelheim wurde am Dienstag, den 04. Dezember 2018 zwischen 14:00 Uhr und 14:20 Uhr ein silberner Opel Insignia durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert. Hierbei entstand Sachschaden an der Stoßstange hinten links (ca. 500EUR). Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ingelheim

