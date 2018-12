POL-PIING: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht

Ingelheim (ots) - Die geschädigte Fahrzeughalterin stellte ihren PKW am Freitag, dem 30.11.18, gegen 18 Uhr ordnungsgemäß am Straßenrand der Straße Vorderer Böhl ab. Am 01.12.18 gegen 10:40 Uhr wurde die Fahrzeughalterin von einem Nachbarn auf einen frischen Sachschaden an ihrem PKW aufmerksam gemacht. Die komplette linke Seite ihres Fahrzeugs wurde beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 3000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ingelheim.

