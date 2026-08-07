Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Unterstützung Rettungsdienst

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H1

Meldebild: Tragehilfe (zeitkritisch)

Datum: 06.08.2026

Uhrzeit: 13:51 Uhr

Einsatzort: Xantener Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

In einem Haus an der Xantener Straße war es im Dachgeschoss zu einem medizinischen Notfall gekommen. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten forderte der zuerst eintreffende Rettungsdienst die Feuerwehr zur Unterstützung an. Daraufhin wurde die Einheit Alpen mit dem Stichwort "Tragehilfe zeitkritisch" alarmiert. Nachdem der Rettungsdienst die Person erstversorgt hatte, wurde sie schonend mittels Schleifkorb durch eine Bodenöffnung ins erste Obergeschoss transportiert. Anschließend wurde die Person mit der Drehleiter durch ein Fenster bis zum RTW transportiert. Der Rettungsdienst brachte die Person zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Während des Einsatzes der Drehleiter musste die Xantener Straße vollständig gesperrt werden.

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