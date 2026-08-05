PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Alpen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Sturmschaden

FW Alpen: Sturmschaden
  • Bild-Infos
  • Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H1

Meldebild: Sturmschaden

Datum: 04.08.2026

Uhrzeit: 15:24 Uhr

Einsatzort: Lintforter Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Auf der Lintforter Straße war ein großer Ast abgebrochen und drohte auf den Radweg und die Fahrbahn zu stürzen. Da der Ast sich in etwa acht Metern Höhe befand, wurde die Drehleiter eingesetzt, um die Gefahr zu beseitigen. Während der Arbeiten musste die Lintforter Straße zeitweise voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Alpen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Alpen
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Alpen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren