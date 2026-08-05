FW Alpen: Sturmschaden
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H1
Meldebild: Sturmschaden
Datum: 04.08.2026
Uhrzeit: 15:24 Uhr
Einsatzort: Lintforter Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Auf der Lintforter Straße war ein großer Ast abgebrochen und drohte auf den Radweg und die Fahrbahn zu stürzen. Da der Ast sich in etwa acht Metern Höhe befand, wurde die Drehleiter eingesetzt, um die Gefahr zu beseitigen. Während der Arbeiten musste die Lintforter Straße zeitweise voll gesperrt werden.
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