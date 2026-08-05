Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Sturmschaden

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H1

Meldebild: Sturmschaden

Datum: 04.08.2026

Uhrzeit: 15:24 Uhr

Einsatzort: Lintforter Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Auf der Lintforter Straße war ein großer Ast abgebrochen und drohte auf den Radweg und die Fahrbahn zu stürzen. Da der Ast sich in etwa acht Metern Höhe befand, wurde die Drehleiter eingesetzt, um die Gefahr zu beseitigen. Während der Arbeiten musste die Lintforter Straße zeitweise voll gesperrt werden.

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