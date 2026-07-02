FW Alpen: Tragehilfe für die Drehleiter
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H1
Meldebild: Tragehilfe (zeitkritisch)
Datum: 02.07.2026
Uhrzeit: 07:35 Uhr
Einsatzort: Lindenallee, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Drehleiter Alpen
Der Rettungsdienst hat die Drehleiter der Einheit Alpen zur Unterstützung beim Transport eines Patienten angefordert. Zusammen mit dem Rettungsdienst, wurde die Person schonend aus dem ersten Obergeschoss ins Erdgeschoss gebracht und konnte danach einem Krankenhaus zugeführt werden.
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