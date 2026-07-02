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Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Tragehilfe für die Drehleiter

FW Alpen: Tragehilfe für die Drehleiter
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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H1

Meldebild: Tragehilfe (zeitkritisch)

Datum: 02.07.2026

Uhrzeit: 07:35 Uhr

Einsatzort: Lindenallee, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Drehleiter Alpen

Der Rettungsdienst hat die Drehleiter der Einheit Alpen zur Unterstützung beim Transport eines Patienten angefordert. Zusammen mit dem Rettungsdienst, wurde die Person schonend aus dem ersten Obergeschoss ins Erdgeschoss gebracht und konnte danach einem Krankenhaus zugeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

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