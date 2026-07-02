Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Grasbrand

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B2

Meldebild: Gras-/Stroh-/Gestrüppbrand

Datum: 01.07.2026

Uhrzeit: 16:11 Uhr

Einsatzort: Weseler Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Auf der Weseler Straße, Höhe Autobahnauffahrt, wurde ein Grasbrand gemeldet. Vor Ort konnte jedoch kein Schadensereignis festgestellt werden. Im Bereich der Autobahnabfahrt aus Richtung Niederlande kommend stand jedoch ein Pkw mit geöffneter Motorhaube. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Sonsbeck konnte nach Rücksprache mit dem Fahrzeugführer bestätigen, dass es an diesem Pkw aufgrund eines technischen Defekts zu einer kurzzeitigen Rauchentwicklung gekommen war. Da von dem Pkw keine Gefahr mehr ausging, konnten die Feuerwehren aus Alpen und Sonsbeck wieder einrücken.

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