FW Alpen: Sturmschaden
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H1
Meldebild: Sturmschaden
Datum: 28.06.2026
Uhrzeit: 20:22 Uhr
Einsatzort: Drüpter Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
In der Nähe der Kreuzung Xantener Straße/Drüpter Straße soll es zu einem Sturmschaden gekommen sein. An der gemeldeten Adresse wurde jedoch lediglich ein kleiner Ast gefunden. Nachdem dieser in den Grünstreifen gelegt worden war, rückten die Einsatzkräfte wieder zum Gerätehaus ein.
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