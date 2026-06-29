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Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Sturmschaden

FW Alpen: Sturmschaden
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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H1

Meldebild: Sturmschaden

Datum: 28.06.2026

Uhrzeit: 20:22 Uhr

Einsatzort: Drüpter Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

In der Nähe der Kreuzung Xantener Straße/Drüpter Straße soll es zu einem Sturmschaden gekommen sein. An der gemeldeten Adresse wurde jedoch lediglich ein kleiner Ast gefunden. Nachdem dieser in den Grünstreifen gelegt worden war, rückten die Einsatzkräfte wieder zum Gerätehaus ein.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

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