FW Alpen: Unterstützung des Rettungsdienstes in Xanten
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H1
Meldebild: Tragehilfe (zeitkritisch)
Datum: 28.06.2026
Uhrzeit: 15:44 Uhr
Einsatzort: Kalkarer Straße, Marienbaum
Eingesetzte Einheiten: Drehleiter Alpen
Um 19:21 Uhr wurde die Drehleiter Alpen ein weiteres Mal ins Xantener Einsatzgebiet alarmiert. Aufgrund eines kleineren technischen Defekts war die Xantener Drehleiter zwischenzeitlich nicht einsatzbereit. Aus diesem Grund wurde am Abend die Drehleiter aus Alpen ein weiteres Mal benötigt. In Marienbaum war es zu einem medizinischen Notfall in einer Dachgeschosswohnung gekommen. Der Rettungsdienst forderte die Drehleiter zur Unterstützung an, um die betroffene Person über ein Fenster aus dieser Wohnung zu retten. Zusammen mit dem Rettungsdienst wurde die Person schonend aus dem Dachgeschoss gerettet und konnte zügig zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
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