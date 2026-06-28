PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Alpen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Unterstützung des Rettungsdienstes in Xanten

FW Alpen: Unterstützung des Rettungsdienstes in Xanten
  • Bild-Infos
  • Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H1

Meldebild: Tragehilfe (zeitkritisch)

Datum: 28.06.2026

Uhrzeit: 15:44 Uhr

Einsatzort: Kalkarer Straße, Marienbaum

Eingesetzte Einheiten: Drehleiter Alpen

Um 19:21 Uhr wurde die Drehleiter Alpen ein weiteres Mal ins Xantener Einsatzgebiet alarmiert. Aufgrund eines kleineren technischen Defekts war die Xantener Drehleiter zwischenzeitlich nicht einsatzbereit. Aus diesem Grund wurde am Abend die Drehleiter aus Alpen ein weiteres Mal benötigt. In Marienbaum war es zu einem medizinischen Notfall in einer Dachgeschosswohnung gekommen. Der Rettungsdienst forderte die Drehleiter zur Unterstützung an, um die betroffene Person über ein Fenster aus dieser Wohnung zu retten. Zusammen mit dem Rettungsdienst wurde die Person schonend aus dem Dachgeschoss gerettet und konnte zügig zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Alpen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Alpen
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Alpen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren