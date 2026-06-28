Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Unterstützung des Rettungsdienstes in Xanten

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H1

Meldebild: Tragehilfe (zeitkritisch)

Datum: 28.06.2026

Uhrzeit: 15:44 Uhr

Einsatzort: Kalkarer Straße, Marienbaum

Eingesetzte Einheiten: Drehleiter Alpen

Um 19:21 Uhr wurde die Drehleiter Alpen ein weiteres Mal ins Xantener Einsatzgebiet alarmiert. Aufgrund eines kleineren technischen Defekts war die Xantener Drehleiter zwischenzeitlich nicht einsatzbereit. Aus diesem Grund wurde am Abend die Drehleiter aus Alpen ein weiteres Mal benötigt. In Marienbaum war es zu einem medizinischen Notfall in einer Dachgeschosswohnung gekommen. Der Rettungsdienst forderte die Drehleiter zur Unterstützung an, um die betroffene Person über ein Fenster aus dieser Wohnung zu retten. Zusammen mit dem Rettungsdienst wurde die Person schonend aus dem Dachgeschoss gerettet und konnte zügig zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

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