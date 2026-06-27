Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Brandmeldeanlage löst aus

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: BMA2

Meldebild: BMA-Alarm

Datum: 27.06.2026

Uhrzeit: 00:48 Uhr

Einsatzort: Weseler Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Ein technischer Defekt hat einen Melder der Brandmeldeanlage ausgelöst, wodurch die Einheit Alpen alarmiert wurde. Ein Trupp kontrollierte den Bereich mittels Wärmebildkamera. Hierbei gab es keine Feststellung.

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