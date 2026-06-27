Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Sturmschaden

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H1

Meldebild: Sturmschaden

Datum: 26.06.2026

Uhrzeit: 23:43 Uhr

Einsatzort: Rößweg, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Menzelen, Drehleiter Alpen

Durch teils starke Sturmböen ist eine Telefonleitung auf dem Rößweg abgerissen. Die Einsatzkräfte sicherten die Leitung und informierten das Telekommunikationsunternehmen, damit der Schaden behoben werden kann. Weitere Tätigkeiten waren seitens der Feuerwehr nicht erforderlich.

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