FW Alpen: Sturmschaden
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H1
Meldebild: Sturmschaden
Datum: 26.06.2026
Uhrzeit: 23:43 Uhr
Einsatzort: Rößweg, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Menzelen, Drehleiter Alpen
Durch teils starke Sturmböen ist eine Telefonleitung auf dem Rößweg abgerissen. Die Einsatzkräfte sicherten die Leitung und informierten das Telekommunikationsunternehmen, damit der Schaden behoben werden kann. Weitere Tätigkeiten waren seitens der Feuerwehr nicht erforderlich.
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