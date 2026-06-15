FW Alpen: Erneuter Brandmeldeanlagenalarm
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: BMA2
Meldebild: BMA-Alarm
Datum: 15.06.2026
Uhrzeit: 02:19 Uhr
Einsatzort: Burgstraße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen
Ein technischer Defekt hat Nachts um 02:19 Uhr einen Melder der Brandmeldeanlage ausgelöst, wodurch die Einheiten aus Alpen und Veen alarmiert wurden. Dieses Mal handelte es sich um ein Objekt auf der Burgstraße in Alpen. Ein Trupp kontrollierte den Bereich mittels Wärmebildkamera. Hierbei gab es keine Feststellung.
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