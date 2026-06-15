Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Erneuter Brandmeldeanlagenalarm

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: BMA2

Meldebild: BMA-Alarm

Datum: 15.06.2026

Uhrzeit: 02:19 Uhr

Einsatzort: Burgstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen

Ein technischer Defekt hat Nachts um 02:19 Uhr einen Melder der Brandmeldeanlage ausgelöst, wodurch die Einheiten aus Alpen und Veen alarmiert wurden. Dieses Mal handelte es sich um ein Objekt auf der Burgstraße in Alpen. Ein Trupp kontrollierte den Bereich mittels Wärmebildkamera. Hierbei gab es keine Feststellung.

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