PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Alpen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Brandmeldeanlage löste aus

FW Alpen: Brandmeldeanlage löste aus
  • Bild-Infos
  • Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: BMA3

Meldebild: BMA-Alarm

Datum: 13.06.2026

Uhrzeit: 23:37 Uhr

Einsatzort: Mühlenweg, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen

Auf der Straße Mühlenweg hat ein technischer Defekt einen Melder der Brandmeldeanlage ausgelöst, wodurch die Einheiten Alpen und Veen um 23:37 Uhr alarmiert wurden. Ein Trupp kontrollierte den Bereich mittels Wärmebildkamera. Hierbei gab es keine Feststellung.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Alpen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Alpen
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Alpen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren