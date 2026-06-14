FW Alpen: Brandmeldeanlage löste aus
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: BMA3
Meldebild: BMA-Alarm
Datum: 13.06.2026
Uhrzeit: 23:37 Uhr
Einsatzort: Mühlenweg, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen
Auf der Straße Mühlenweg hat ein technischer Defekt einen Melder der Brandmeldeanlage ausgelöst, wodurch die Einheiten Alpen und Veen um 23:37 Uhr alarmiert wurden. Ein Trupp kontrollierte den Bereich mittels Wärmebildkamera. Hierbei gab es keine Feststellung.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell