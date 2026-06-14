Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Brandmeldeanlage löste aus

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: BMA3

Meldebild: BMA-Alarm

Datum: 13.06.2026

Uhrzeit: 23:37 Uhr

Einsatzort: Mühlenweg, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen

Auf der Straße Mühlenweg hat ein technischer Defekt einen Melder der Brandmeldeanlage ausgelöst, wodurch die Einheiten Alpen und Veen um 23:37 Uhr alarmiert wurden. Ein Trupp kontrollierte den Bereich mittels Wärmebildkamera. Hierbei gab es keine Feststellung.

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