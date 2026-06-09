FW Alpen: Ausgelöste Brandmeldeanlage
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: BMA3
Meldebild: BMA-Alarm
Datum: 08.06.2026
Uhrzeit: 22:26 Uhr
Einsatzort: Bruckstraße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen
Ein technischer Defekt hat einen Melder der Brandmeldeanlage ausgelöst, wodurch die Einheiten Alpen und Veen alarmiert wurden. Ein Trupp kontrollierte den Bereich mittels Wärmebildkamera. Hierbei gab es keine Feststellung.
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