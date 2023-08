Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Übung bei LEMKEN: Rettung eines verunglückten Arbeiters aus einer Grube

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Alpen (ots)

Am Dienstagabend übte die Einheit Alpen bei der Firma LEMKEN GmbH & Co. KG an der Weseler Straße. Simuliert wurde ein verunfallter Arbeiter, der aus einer Grube im Bereich der Lackieranlage gerettet werden musste. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde der Verletzte medizinisch erstversorgt und das benötigte Material in Stellung gebracht. Die Rettung erfolgte mit Hilfe eines Rollgliss (Sonderform eines Flaschenzuges) und einer Schleifkorbtrage. Nach Abschluss der Rettungsarbeiten hatten alle Feuerwehrleute die Möglichkeit, die Kathodische Tauchlackierung zu besichtigen.

Wir bedanken uns bei der Firma LEMKEN für die Möglichkeit, diese Einsatzübung durchführen zu können. Die Einheit Alpen trifft sich alle 14 Tage am Dienstagabend von 18 bis 20 Uhr, interessierte Feuerwehrleute und Quereinsteiger sind immer herzlich willkommen!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell