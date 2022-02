Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Sturmtief Ylenia sorgt für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Alpen

Auch in der Gemeinde Alpen sorgte Sturmtief Ylenia am heutigen Donnerstag für einen unruhigen Start in den Tag. Insgesamt sieben Mal rückte die Freiwillige Feuerwehr Alpen aus.

Bereits um 04:58 Uhr wurde die Einheit Alpen zum ersten Mal alarmiert. Bis in die Mittagsstunden folgten dann weitere vier Einsätze. Auch die Einheiten Veen und Menzelen wurden jeweils einmal in dieser Zeit alarmiert. Zu den Einsatzorten gehörten die Burgstraße, Dickstraße, Issumer Weg, Lindenallee und die Gester Straße. An keinem der Einsatzorte kam es zu Personenschäden. Die Aufgaben der Feuerwehr beschränkten sich auf die Absicherung der Einsatzstellen und die Beseitigung der Gefahren durch vom Sturm umgestürzte Bäume.

Insgesamt waren heute Vormittag etwa 35 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Alpen im Einsatz. Die Feuerwehr Alpen möchte sich an dieser Stelle für das umsichtige Verhalten der Bürgerinnen und Bürger bei dieser Wetterlage und den Einsätzen bedanken und weißt gleichzeitig darauf hin, auch in den kommenden Tagen verstärkt auf die Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes zu achten.

