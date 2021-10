Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Verdächtiger Rauch auf der Autobahn 57

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: Verdächtiger Rauch

Datum: 30.10.2021

Uhrzeit: 18:05 Uhr

Einsatzort: A57, Fahrtrichtung Krefeld

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Auf dem Rastplatz Leucht war es an einem Lieferwagen zu einem technischen Defekt am Motor gekommen. Die Einsatzkräfte kontrollierten das Fahrzeug, streuten auslaufende Betriebsmittel ab und stellten eine fachgerechte Entsorgung sicher. Abschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell