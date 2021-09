Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Jugendfeuerwehr Alpen unterstützt den Kultursommer NRW

Alpen (ots)

Am Samstag, den 11. September 2021, fand der Kultursommer NRW am Rathausplatz in Alpen statt. Von 13 bis circa 21 Uhr gab es ein buntes Programm von Musikvereinen, Zauberern, Comedians sowie Sängerinnen und Sängern zu erleben.

Die Jugendfeuerwehr Alpen unterstützte die Veranstaltung mit Sitzmöglichkeiten und Pavillons für die Künstlerinnen und Künstler. Außerdem kontrollierten die Jugendlichen gemeinsam mit ihren Betreuerinnen und Betreuer die Einhaltung der 3G-Regeln.

