Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Verdächtiger Rauch

Bild-Infos

Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: Verdächtiger Rauch

Datum: 01.09.2021

Uhrzeit: 19:08 Uhr

Einsatzort: Grüner Weg/Lauerbrück, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Menzelen

Anrufer meldeten eine unklare Rauchentwicklung. Entgegen der ersten Meldung befand sich die Einsatzstelle an der Straße "Lauerbrück". Vor Ort wurde ein kleines Feuer in einer Feuerstelle festgestellt. Die Einsatzstelle wurde an das Ordnungsamt übergeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell