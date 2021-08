Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Granatenfunde im Gemeindegebiet

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: Bomben-/Kampfmittelfund

Datum: 15.08.2021

Uhrzeit: 09:48 Uhr

Einsatzort: Handelsstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Leitung der Feuerwehr

Nahezu zeitgleich wurden an zwei Orten im Gemeindegebiet Alpen Granatenfunde gemeldet. Die Einsatzstellen wurden in Zusammenarbeit mit dem Kampfmittelräumdienst erkundet und die Granaten im Anschluss in einer nahegelegenen Sandgrube kontrolliert gesprengt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell