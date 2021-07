Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Überörtliche Hilfeleistung nach Unwetter

Bild-Infos

Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: Überörtliche Hilfeleistung

Datum: 14.07.2021

Uhrzeit: 08:45 Uhr

Einsatzort: Kreis Mettmann

Eingesetzte Einheiten: Einheit Menzelen, Bereitschaft 1 Bezirk Düsseldorf

Am 14. Juli wurde die Bezirksbereitschaft 1 des Landes Nordrhein-Westfalen zur überörtlichen Hilfe in den Kreis Mettmann alarmiert. Grund für die Alarmierung waren die Starkregenereignisse durch das Tiefdruckgebiet Bernd. Die Bezirksbereitschaft 1 wird aus Einsatzkräften sowie Fahrzeugen und Gerätschaften der Feuerwehren aus den Kreisen Wesel und Kleve sowie der Stadt Duisburg gebildet. Drei Kameraden der Einheit Menzelen fuhren mit dem Mehrzweckfahrzeug zunächst zum ersten Sammelpunkt an der Hauptfeuer- und Rettungswache Moers. Gemeinsam mit weiteren Einheiten ging es dann über Duisburg in den Kreis Mettmann. Dort arbeiteten die Kameraden aus Menzelen gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften mehrere Einsatzstellen ab. Dabei wurden diverse Keller leergepumpt.

In den späten Abendstunden waren die Kameraden wieder zurück in Menzelen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell