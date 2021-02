Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Tier in Not

Bild-Infos

Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: Tier in Not

Datum: 14.02.2021

Uhrzeit: 13:52 Uhr

Einsatzort: Gester Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Menzelen, Leitung der Feuerwehr

Ein Hund war auf die Eisfläche des teilweise zugefrorenen Freizeitsees gelaufen. Kurz nachdem die Wehrleute den Einsatzort erreicht hatten, kehrte der Hund an das Ufer zurück. Das mitgeführte Rettungsboot kam somit nicht zum Einsatz.

Diese Alarmierung möchte die Feuerwehr Alpen erneut zum Anlass nehmen, um auf die Gefahren durch das Betreten der viel zu dünnen, nicht tragfähigen Eisflächen am Niederrhein hinzuweisen. Versuchen Sie bitte auch nicht, in Not geratene Tiere eigenständig zu retten. Sie können sich damit selbst in Lebensgefahr bringen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell