Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Überörtliche Hilfeleistung in Xanten - Vereinsheim brennt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

AlpenAlpen (ots)

Einsatzstichwort: Zimmerbrand

Datum: 02.01.2021

Uhrzeit: 23:51 Uhr

Einsatzort: Fürstenberg, Xanten

Eingesetzte Einheiten: Einheit Veen, FF Xanten, FF Sonsbeck

Am Abend des 2. Januar 2021 wurde die Einheit Veen zur Unterstützung zu einem Zimmerbrand in Xanten alarmiert. Die vorab alarmierten Einheiten aus Birten, Lüttingen und Xanten-Mitte fanden ein Gebäude in Vollbrand vor - hierbei handelte es sich um das Vereinsheim eines Hundeplatzes. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten wurden die Einheiten Veen und Sonsbeck nachgefordert. Die Einsatzkräfte verlegten mehrere hundert Meter Schlauchleitungen und richteten einen "Pendelverkehr" ein, um so die Einsatzstelle mit ausreichend Wasser zu versorgen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen

E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de

Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de



Ansprechpartner

Einheit Alpen: angela.giesen@feuerwehr-alpen.de oder

marc.vinschen@feuerwehr-alpen.de

Einheit Menzelen: christian.goertz@feuerwehr-alpen.de

Einheit Veen: michael.conrad@feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell