FW Alpen: Feldbrand stellt sich als unangemeldetes Nutzfeuer heraus

Alpen (ots)

Die Löschgruppe Veen wurde am frühen Morgen des 18.04.2020 um 05.51 Uhr mit dem Stichwort "Gras-/Stroh-/Gestrüppbrand" zu einem Feld an der Bilgenstraße in Veen alarmiert. Es handelte sich jedoch um ein nicht angemeldetes Nutzfeuer, welches nach Absprache mit dem Ordnungsamt durch die Wehrleute abgelöscht wurde.

Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

