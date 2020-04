Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Katze aus Baum gerettet

Bild-Infos

Download

Alpen (ots)

Am Dienstagabend wurde die Drehleiter des Löschzugs Alpen um 19.08 Uhr mit dem Stichwort "Tier in Not" zur Lintforter Straße alarmiert.

Im Bereich des Waldstücks befand sich in circa zehn Metern Höhe eine Katze, die seit mehreren Stunden regungslos dort verharrte. Die Wehrleute retten die Katze mittels Drehleiter und übergaben diese an ihre Besitzer. Der Einsatz war nach rund 30 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen

Pressesprecher

Marc Vinschen

E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de

https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell