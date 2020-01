FW Alpen: Jahreshauptversammlung 2019 der Löschgruppe Menzelen

Freiwillige Feuerwehr Alpen

Jahreshauptversammlung 2019 der Löschgruppe Menzelen

Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Löschgruppe Menzelen fand am Freitag den 10.01.2019 statt. Einheitsführer Christian Görtz begrüßte neben den 25 Kameraden der Einsatzeinheit, 5 Kameraden der Ehrenabteilung und den Leiter der Feuerwehr Alpen, Michael Hartjes. Christian Görtz bedankte sich bei den Kameraden für ihren starken Einsatz.

Die Löschgruppe Menzelen blickt auf ein Jahr mit 23 Einsätzen zurück. Dies war im Vergleich zu den letzten Jahren ein vergleichsweises ruhiges Jahr. Dennoch konnte Dirk Staymann, Schriftführer der Löschgruppe Menzelen, aus seinem Jahresrückblick 2019 einiges vortragen: Am 23. März fand in Alpen der gemeinsame Kameradschaftsabend der drei Alpener Einheiten statt. Am 05. April konnten wir bei Bier und Grillgut die Ankunft des neuen Mehrzweckfahrzeuges am Gerätehaus im kleinen Kreis "feiern". Michael Hartjes, Christian Görtz, Dennis Wierz und Dominik Janßen sorgten für die reibungslose Überführung aus der bayrischen Provinz an den schönen Niederrhein. Am 01. Mai stellten wir dem Spielmannszug Menzelenerheide unser Gerätehaus und den Vorplatz zur Ausrichtung des jährlichen Maikonzertes zur Verfügung. Der Spielmannszug feierte auch ein Jubiläum, weshalb die Besucheranzahl recht hoch war. Wir unterstützen den Spielmannszug durch die Organisation des Ausschanks. Ebenfalls im Mai führten wir die jährliche Brandschutzerziehung durch. Etwa 30 Kinder beider Menzelener Kindergärten waren zu Gast und erfreuten sich an unseren Übungen und Erklärungen. Im Mai durften wir mit den Kameraden in Alpen das neue Gerätehaus einweihen. Ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr war die Blaulicht-Party am 29. Juni, welche die Löschgruppe Menzelen inzwischen alle zwei Jahre durchführt und die bei den Bürgerinnen und Bürgern großen Anklang gefunden hat. Man freut sich jedes Mal auf einen Abend mit netten Gesprächen, bei schöner Musik und leckeren Getränken. Im Juli fand die Fahrradtour der Löschgruppe Menzelen statt. Sie führte uns über Borth, Büderich, Wesel und Bislich nach Xanten, wo wir am Abend gemütlich zum Essen verabredet waren. In den Monaten Juli und August hatten wir keine Einsätze zu verzeichnen. Einzig Markus Groterhorst musste seinen Mann stehen und die Geburt seiner Tochter begleiten - an dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch an die überglücklichen Eltern! Im Rahmen der Überörtlichen Hilfe wurden wir im September zum Großbrand nach Kamp- Lintfort alarmiert. Hier unterstützen wir bei den Nachlöscharbeiten. Anfang November begleiteten wir die beiden St. Martinsumzüge in West und Ost. Beim Adventssingen in Menzelen-West haben wir im letzten Jahr das Stockbrot für die Kinder organisiert. Im Jahr 2020 steht dieser Termin wieder am ersten Adventssamstag im Kalender. Das Jahr 2019 endete mit der Weihnachtsfeier im Dezember.

Nach dem Bericht des Schriftführers berichtete sein Stellvertreter Dennis Wierz von den zahlreichen neu angeschafften Einsatzmitteln. Hierzu zählte unter anderem eine Wärmebildkamera, die den Feuerwehrleuten bei der Suche nach versteckten Glutnestern oder nach vermissten Personen ein großes Hilfsmittel ist. Nach dem Bericht des Schriftführers standen die Neuwahlen des Schriftführers und der Vertrauensperson der Löschgruppe Menzelen auf der Tagesordnung. Dirk Staymann wurde erneut zum Schriftführer gewählt. An seiner Seite unterstützt ihn in diesem Jahr Christian Jaklic. Als Nachfolger von Dennis Wierz wurden Dirk Staymann und Dominik Janßen zu Vertrauenspersonen der Löschgruppe Menzelen gewählt.

Erstmalig in diesem Jahr bat Christian Görtz darum, auch einen Sprecher aus den Reihen der Ehrenabteilung zu wählen. Die Ehrenabteilung beriet sich hierzu und kam schnell zu dem Entschluss, dass Johannes Remy hierfür der richtige Mann sei. Somit wurde Johannes Remy einstimmig zum Sprecher der Ehrenabteilung, in den Reihen der Löschgruppe Menzelen, gewählt. In diesem Zuge bedankte sich Michael Hartjes, Leiter der Feuerwehr Alpen, bei den Kameraden der Ehrenabteilung für die gute Zusammenarbeit. Auch dankte er den aktiven Kameraden für ihre Arbeit, überbrachte den Dank von Rat und Gemeinde und trug seinen Jahresbericht vor. Er freute sich auch in diesem Jahr wieder einige Beförderungen aussprechenzu dürfen.

Robin Heiming zum Hauptfeuerwehrmann, Lars Giesbers zum Unterbrandmeister, Michael Nimphius zum Brandmeister und Markus Groterhorst zum Oberbrandmeister.

In diesem Jahr stand zudem die Neuernennung des Einheitsführers der Löschgruppe Menzelen an. Nach einer Anhörung der Kameraden im Dezember letzten Jahres freute sich Michael Hartjes heute darüber, Brandoberinspektor Christian Görtz erneut für sechs Jahre ernennen zu dürfen. Ebenfalls freute er sich darüber, dass er Unterbrandmeister Dennis Wierz, neben Oberbrandmeister Sebastian Wallner, kommissarisch als stellvertretenden Einheitsleiter ernennen durfte. Die drei leiten nun gemeinsam die Löschgruppe Menzelen und freuen sich auf die gemeinsame Arbeit.

Ein ganz besonderer Anlass bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung war die Verabschiedung von Richard Nimphius in die Ehrenabteilung. Zu diesem Anlass gesellte sich auch Ludger Funke, als Leiter des Ordnungsamtes zu den Kameraden der Löschgruppe. Michael Hartjes, Ludger Funke und Christian Görtz bedankten sich bei Richard Nimphius für 44 Jahre aktive Arbeit bei der Löschgruppe Menzelen. Hiervon führte Richard die Löschgruppe Menzelen 14 Jahre als Löschgruppenführer an. Er war maßgeblich an der Gestaltung des aktuellen Gerätehauses der Einheit Menzelen beteiligt, das 2007 fertig gestellt wurde. Ebenfalls hat er maßgeblich bei der Beschaffung des aktuellen HLF20, des Rettungsboots und des bereits außer Dienst genommen Mannschaftstransportes mitgewirkt. Er hat sehr viel Energie in seine Arbeit gesteckt und hat unzählige Stunden im Gerätehaus verbracht. Er hatte und hat immer ein offenes Ohr und hat seinen jüngeren Kameraden immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Wir wünschen ihm an dieser Stelle für seine Zeit in der Ehrenabteilung noch sehr viele schöne Momente.

Nach der Verabschiedung von Richard aus dem aktiven Dienst, konnten die Kameraden der Löschgruppe Menzelen den Abend bei leckerem Essen und ein paar schönen Gesprächen ausklingen lassen.

