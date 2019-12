Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Jahreshauptversammlung 2019 und Führungswechsel der Löschgruppe Veen

Die Löschgruppe Veen führte am 6. Dezember 2019 ihre Jahreshauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus am Halfmannsweg in Veen durch. Neben den aktiven Kameraden der Löschgruppe und zwei Mitgliedern der Alters- und Ehrenabteilung begrüßte der Löschgruppenführer Christof Kühnen auch Michael Hartjes, Leiter der Feuerwehr Alpen, sowie seinen Stellvertreter, Frank Coenen und Ludger Funke als Leiter des Ordnungsamts Alpen.

Die Wehrleute blickten auf ein Jahr mit insgesamt 34 Einsätzen zurück. Diese unterteilten sich in 15 Brandeinsätze, 16 technische Hilfeleistungen und drei sonstige Einsätze. Elfmal unterstützte die Löschgruppe Veen die Nachbarwehren, hier vor allem in Xanten-Birten. Davon besonders zu erwähnen sind mehrere große Flächenbrände, Unglücke mit Regionalzügen und ein Großbrand eines Futtermittelbetriebes in Kamp-Lintfort.

Insgesamt leisteten die Kameraden im vergangenen Jahr etwa 2.100 Stunden bei Einsätzen, Übungen und Lehrgängen. Der Anbau für die neuen Umkleideräumlichkeiten wurde im Sommer fertig gestellt und mit neuen Spinden ausgestattet. Das Veener Ferienlager erhielt einen Besuch der Löschgruppe im holländischen Wekerom, wo dann ein Feuerwehrtag mit vielen Spielen und Aufgaben für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen erfolgreich veranstaltet wurde. In Xanten unterstützte man die dreitagelang andauernde Deutsche Meisterschaft der Jugendfeuerwehren. Des Weiteren wurde in diesem Jahr die Brandschutzerziehung für den Kindergarten und eine Räumungsübung für die Grundschule mit großer Begeisterung durchgeführt. Ebenso wirkte die Feuerwehr wieder beim Veener Martinsumzug mit.

Die Löschgruppe Veen umfasst derzeit insgesamt 25 aktive und drei Mitglieder in der Alters- und Ehrenabteilung.

Neben den regelmäßigen Übungsabenden, den Sonderübungen zum Atemschutz und der Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen besuchten die Mitglieder auch diverse Lehrgänge und Seminare, um sich für den Dienst bei der Feuerwehr aus- und fortzubilden. Als Anerkennung hierfür sprach Michael Hartjes folgende Beförderungen aus: Lukas Hegmann wurde zum Hauptfeuerwehrmann, sowie Martin Landscheidt zum Brandinspektor befördert.

Christof Kühnen legte nach elf erfolgreichen Jahren sein Amt als Löschgruppenführer nieder. Aus diesem Grunde wurde der Brandinspektor Martin Landscheidt nun zum Veener Einheitsführer ernannt. Als Stellvertreter hat er den Brandinspektor Henrik van Beek, sowie den Hauptbrandmeister Christoph Schmitz an seiner Seite. Nach dem Ende des offiziellen Teils klang der Abend in einem gemütlichen Beisammensein aus.

