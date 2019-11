Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Verkehrsunfall zwischen PKW und Traktor

Alpen (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde der Löschzug Alpen, die Löschgruppe Menzelen, der Rettungsdienst sowie die Polizei um 15.14 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Eingeklemmte Person" auf die Xantener Straße in Höhe Birtener Straße alarmiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein PKW in den Gegenverkehr geraten und mit einem Traktor samt unbeladenen Anhängerzug kollidiert. Entgegen der Erstmeldung war keine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert, auslaufende Betriebsmittel abgestreut und aufgefangen. Zwei leichtverletzte Personen wurden in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst versorgt und anschließend in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Während der Einsatz- und Bergungsmaßnahmen blieb die Bundesstraße 57 voll gesperrt. Die Wehrleute konnten nach rund zwei Stunden an ihre Standorte zurückkehren.

