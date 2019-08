Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Katastrophenschutz-Tag inkl. Blaulichtmeile

Vom 6. bis 8. September 2019 finden die Delegiertenversammlung der Deutschen Jugendfeuerwehr und die Deutsche Meisterschaft im Bundeswettbewerb in Xanten statt. In diesem Zuge veranstaltet der Kreis Wesel am Samstag, 7. September einen Katastrophenschutz-Tag, an dem auch die Freiwillige Feuerwehr Alpen teilnehmen und die Arbeit der Feuerwehren auf der Blaulichtmeile präsentieren wird.

Um 10.30 Uhr wird die Veranstaltung am Xantener Marktplatz offiziell durch den Landrat Dr. Ansgar Müller eröffnet. Zwischen 11 und 17 Uhr finden diverse Vorführungen auf den Aktionsflächen zwischen den ausgestellten Fahrzeugen und Gerätschaften statt.

Das gibt es zu entdecken:

- Einsatzleitwagen mit mobilem Pressezentrum - Drohnengruppe zur Lage- und Flächenerkundung - Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr (historisch bis modern) - Radlader und Beleuchtungsgruppe des Technischen Hilfswerks - Rettungshundestaffel Wesel und Rettungshundestaffel des ASB - Rettungsboote (DRK, DLRG) - Infostand der Notfallseelsorge/Einsatznachsorge - Infostand der Bundeswehr - Infostand der Polizei mit Fahrradcodierung - Infostände der Kinder- und Jugendfeuerwehr - und vieles mehr...

Wir freuen uns auf zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher.

