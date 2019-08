Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Löschgruppe Veen besucht das Ferienlager in den Niederlanden

Alpen (ots)

Am vergangenen Samstag machte sich die Löschgruppe Veen auf den Weg in die Niederlande. Bereits am frühen Morgen starteten 16 Mitglieder nach Wekerom, wo derzeit das 42. Veener Ferienlager stattfindet. Für die Kinder war dies eine große Freude, da keiner vorab wusste, wer der angekündigte "Überraschungsgast" sein würde. Vor Ort hieß es dann zu Beginn für die Wehrleute erst einmal alle Kinder und auch die letzten Betreuerinnen und Betreuer aus ihren Betten zu "evakuieren". Nach dieser Überraschung gab es dann zunächst ein gemeinsames Frühstück. Im Anschluss starteten insgesamt zehn gemischte Gruppen aus Betreuern und Kindern zu den Lagerspielen. Dabei konnten die Teilnehmer an verschiedenen Stationen zum Spielen und Lernen rund um das Thema Feuerwehr einen aktionsreichen Tag verbringen. So gab es zum Beispiel Wasserspritzspiele, ein verrauchtes Zelt zum Training der Orientierung, Geschicklichkeitsübungen sowie Teamaufgaben und natürlich eine Fahrt mit einem Feuerwehrauto. Gegen 16 Uhr wurde dann zunächst ein gemeinsamer Lagergottesdienst gefeiert, bevor es mit einer kleinen Jubiläumsehrung von einigen Alteingesessenen weiter ging. Nach dem anschließenden Abendessen stand noch eine Siegerehrung mit Preisen und einem persönlichen Feuerwehrbild für jedes Kind zum Abschluss an.

Der Samstag war somit für die siebzig Kinder und Jugendlichen samt Betreuerstamm eines der Highlights des insgesamt zweiwöchigen Lagers gewesen. Vielleicht wurde dadurch auch bei dem Einen oder Anderen das Interesse für den Eintritt in die Jugendfeuerwehr Alpen geweckt. Die Kleinen sind schließlich die Großen von Morgen.

