FW Alpen: Blaulicht-Party Vol.3 bei der Feuerwehr Alpen - Löschgruppe Menzelen

Bereits zum dritten Mal richtet die Löschgruppe Menzelen der Freiwilligen Feuerwehr Alpen am 29.Juni 2019 die "Blaulichtparty" im und am Gerätehaus, Neue Straße 5 aus. Die Party startet um 19 Uhr. Nach den ersten beiden Veranstaltungen hat die Löschgruppe entschieden, die "Blaulichtparty" als festen Bestandteil der Jahresplanung alle zwei Jahre fortzuführen. Im Vordergrund steht ein schöner Abend, den man insbesondere für Menschen aus Alpen und Umgebung veranstalten möchte. Wie auch in den vergangenen Jahren wird für das leibliche Wohl bestens gesorgt sein. So werden beispielsweise wieder Cocktails angeboten. Auch für gute Musik ist wie in den vergangenen Jahren gesorgt. Den etwa 30 Wehrleuten um Christian Görtz und Sebastian Wallner geht es aber um mehr. Freiwillige Feuerwehr ist für viele Menschen noch immer nicht greifbar und mit vielen Fragezeichen versehen. Mit immerhin mehr als 60 Einsätzen im vergangenen Jahr konnte die Löschgruppe Menzelen eine enorme Steigerung verzeichnen. Da die wenigsten Menschen vor Ort wissen, was die Feuerwehr vor Ort genau tut, möchten die Wehrleute neben der guten Stimmung noch etwas anderes erreichen. In lockerer Runde werden Fragen beantwortet und erläutert, wie hier vor Ort die Gefahrenabwehr sichergestellt wird. Das Ganze funktioniert nur mit Menschen, die sich ehrenamtlich vor Ort engagieren. Neben der persönlichen Mitliederwerbung der Kameraden vor Ort unterstützt der Verband der Feuerwehren in NRW mit Kampagnen die Feuerwehren im Land bei der Mitgliedergewinnung. Bei der Löschgruppe hat das gut funktioniert. Im Jahr 2018 wurden fünf Neuzugänge in die Einsatzabteilung aufgenommen und engagieren sich seitdem in der Löschgruppe Menzelen. Hier wollen die Ehrenamtler vor Ort weiter machen, für die Sicherheit vor Ort, für Menzelen eben. Aktuell freuen sich die Wehrleute über die Indienststellung eines neuen Mehrzweckfahrzeuges, dass das in die Jahre gekommene Mannschaftstransportfahrzeug abgelöst hat. Eine tolle Anschaffung, mit der die Gemeinde Alpen ein weiteres Mal deutlich ein Zeichen für die Freiwillige Feuerwehr gesetzt hat. Die Wehrleute treffen sich alle zwei Wochen mittwochs im Gerätehaus zu Übungsabenden. Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen. Wer Interesse am aktiven Feuerwehrdienst vor Ort hat kann sich an Christian Götz (Christiann.Goertz@feuerwehr-alpen.de) wenden.

