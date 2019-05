FW Alpen: Brandschutzerziehung bei der Freiwilligen Feuerwehr Alpen - Menzelen

Freiwillige Feuerwehr Alpen

Am 09.05.2019 war es wieder so weit. Etwa dreißig Vorschulkinder der zwei Kindergärten aus Menzelen besuchten die Freiwillige Feuerwehr Alpen im Menzelener Gerätehaus an der Neuen Straße. Die anwesenden Kameraden schauten in gespannte und neugierige Gesichter der Kinder. Welche Einsätze gibt es für die Feuerwehr und wer sind eigentlich die freiwilligen Feuerwehrleute? Diese und viele weitere Fragen wurden gemeinsam mit den Kindern beantwortet. Auffallend detailliert waren die Kenntnisse der Kinder über Rauchwarnmelder und nahezu alle konnten von den Rauchmeldern an den heimischen Zimmerdecken berichten. Dies war in den vergangenen Jahren noch nicht so ausgeprägt und ist eine tolle Entwicklung. Nachdem die Kinder einiges über den Umgang mit und die Gefahren von Feuer erfahren haben, krochen die Kinder durch einen mit Disconebel gefüllten Raum über den Boden und erlebten so hautnah, wie sich Rauch im Raum verhält. Anschließend wurden dann mit der Wärmebildkamera, in einem abgedunkelten Raum "vermisste" Kinder gesucht. Alle Kinder wurden natürlich gefunden! Die Kinder bewunderten die großen Feuerwehrautos mit all ihrer Beladung. Anschließend wurden sie dann auf ihre Löschfähigkeiten geprüft. Mit dem sogenannten Schnellangriff durften die Kinder sich wie ein echter Feuerwehrmann fühlen.

