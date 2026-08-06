Feuerwehr München

FW-M: Wohnung nach Küchenbrand unbewohnbar (Hasenbergl)

München (ots)

Mittwoch, 5. August 2026, 10.46 Uhr

Reginoltstraße

Nach dem Brand einer Küche in einem Mehrparteienhaus ist die betroffene Wohnung nicht mehr bewohnbar. Bei Löschversuchen wurde eine Person leicht verletzt.

Um 10.46 Uhr informierte der Besitzer der Brandwohnung die Integrierte Leitstelle, dass es in seiner Küche zu einem Feuer gekommen war. Die ersten Löschversuche seien erfolgreich gewesen, sodass es jetzt noch leicht aus den Küchenschränken rauche. Umgehend wurde ein Löschzug zur Einsatzadresse alarmiert und der Bewohner aufgefordert, im Freien auf die Feuerwehr zu warten. Kurz nach der Alarmierung flammte die Küche jedoch erneut auf. Die Einsatzkräfte konnten schon während der Anfahrt eine deutliche Rauchentwicklung wahrnehmen.

Vor Ort brachte ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr die Flammen schnell unter Kontrolle. Zur Entrauchung der Wohnung kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurde auch die außenliegende Dämmung der Fassade in Mitleidenschaft gezogen. Die Fassade musste auf zirka zwei Quadratmetern Fläche geöffnet werden, um alle Glutnester ablöschen zu können. Der Bewohner erlitt bei den Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung und wurde durch den Rettungsdienst in eine Münchner Klinik transportiert.

An der Wohnung entstand durch den Brand erheblicher Sachschaden. Sie ist derzeit unbewohnbar. Zur genauen Brandursache liegen der Feuerwehr keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(rec)

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