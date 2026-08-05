FW-M: Brand in stillgelegtem Bahngebäude (Sendling)
München (ots)
Dienstag, 4. August 2026, 19.49 Uhr
Thalkirchner Straße
Am Dienstagabend ist in einem stillgelegten Bahngebäude ein Feuer ausgebrochen. Eine Ausbreitung der Flammen auf angrenzend abgestellte Waggons konnte die Feuerwehr verhindern.
Mehrere Meldende berichteten von einer starken Rauchentwicklung in einem leerstehenden Gebäude. Als die alarmierten Feuerwehrkräfte an der angegebenen Adresse eintrafen, bestätigte sich die Information. Sofort leiteten die Einsatzkräfte die Brandbekämpfung ein. Da zu diesem Zeitpunkt noch unklar war, ob sich Personen in dem Gebäude aufhalten, ging zeitgleich ein weiterer Trupp, ausgerüstet mit Atemschutz, in die Räumlichkeiten vor und durchsuchte sie. Glücklicherweise befand sich dort aber niemand.
Die Feuerwehrkräfte konnten den Brand innerhalb weniger Minuten löschen. Zur Ursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen der Feuerwehr München keine Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei ermittelt zur Brandursache.
(ret)
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