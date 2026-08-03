Feuerwehr München

FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München für den 31. Juli bis 2. August 2026

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München (ots)

Freitag, 31. Juli 2026, 17.48 Uhr - Übungsdienst rettet Leben Englischer Garten (Lehel)

Einsatzkräfte der Feuerwehr, die im Zuge des Übungsdienstes zufällig im Englischen Garten waren, haben sofort vor Ort einen lebensbedrohlichen Zustand behandelt.

Am Freitagnachmittag waren Einsatzkräfte der Feuerwehr München im Englischen Garten und sahen sich, im Zuge der Objektkunde, die neuralgischen Stellen von Eisbach und Schwabinger Bach an. Kurz vor 18 Uhr traten zwei Personen an die Einsatzkräfte heran und schilderten, dass einer von ihnen von einem Insekt im Hals gestochen worden sei und seitdem Atemprobleme hätte. Das medizinische Personal der Feuerwehr erkannte sofort den Ernst der Lage und alarmierte umgehend einen Rettungswagen sowie eine Notarztbesatzung.

Da das schnellstmögliche notarztbesetzte Mittel zum Einsatzort gerade der Intensivtransporthubschrauber (ITH) Christoph München war, wurde er sofort an den Einsatzort beordert. Während der Versorgung des mittlerweile kritischen Patienten, sicherten die Einsatzkräfte auch die Landung des ITH ab.

Der Notarzt musste unverzüglich intensivmedizinische Maßnahmen durchführen, damit der Patient transportfähig in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert werden konnte.

Durch die glücklichen Umstände dauerte es lediglich 25 Minuten vom ersten Auftreffen des Patienten bei den Einsatzkräften bis zur Übergabe in den Schockraum.

Freitag, 31. Juli 2026; 18.15 Uhr - Brand in Gaststätte Westendstraße (Friedenheim)

Ein Brand in der Abluftanlage einer Gaststätte ist für die Einsatzkräfte der Feuerwehr technisch aufwändig geworden.

Am Abend ging der Notruf eines Mitarbeiters einer Gaststätte ein, bei dem dieser schilderte, dass schwarzer Rauch aus der Abzugsanlage käme. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München konnten dies vor Ort bestätigen. Allerdings dauerte die Suche nach der Ursache länger an, da erst Teile der Anlage geöffnet werden mussten.

In der Abluftanlage waren angesaugte Fette in Brand geraten, welche schnell abgelöscht werden konnten. Im Anschluss wurde die Anlage außer Betrieb genommen, da sie von einer Fachfirma geprüft werden muss.

Sonntag, 2. August 2026, 3.38 Uhr - Unfall auf der Autobahn A96 Richtung Lindau (Blumenau)

Mehrere Personen sind bei einem nächtlichen Unfall auf der A96 verletzt worden.

In den frühen Morgenstunden ereignete sich ein Unfall auf der A96 in Richtung Lindau nach der Anschlussstelle Blumenau. Einsatzkräfte der Feuerwehr München fanden am Unfallort zwei unbeteiligte Fahrzeuge, einen Passat sowie einen VW-Transporter, vor. Die beiden Insassen des querstehenden VW konnten selbst aussteigen und wurden vom Rettungsdienstpersonal versorgt. Der Fahrer des Passats, der im Böschungsbereich stand, musste nach rettungsmedizinscher Einschätzung durch die Notärztin schonend aus dem Fahrzeug befreit werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten sowohl mit hydraulischem Rettungsgerät als auch personell die Rettung des Mannes.

Alle drei Unfallbeteiligten wurden in Münchner Krankenhäuser transportiert.

Die Autobahn blieb für die Rettung und anschließende Bergung der Fahrzeuge für eineinhalb Stunden teilweise komplett gesperrt.

Sonntag, 2. August 2026; 16.07 Uhr - Ertrunkenen aus See gerettet Langwieder See (Langwied)

Ein junger Mann ist am Langwieder See untergegangen und nicht mehr aufgetaucht. Passanten haben umgehend den Notruf gewählt.

Ein Großaufgebot der Wasserrettung und Feuerwehr wurde an den Meldeort geschickt. Bereits nach einer Viertelstunde konnten die Taucher einen etwa 25-jährigen Mann aus dem Wasser retten. Allerdings mussten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet werden. Unter intensivmedizinischen Maßnahmen wurde er durch ein Notarztteam in den Schockraum einer Münchner Klinik zur weiteren Behandlung transportiert.

Die Polizei ermittelt in der Unfallsache.

(pyz)

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