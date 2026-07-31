Feuerwehr München

FW-M: Technische Rettung in Tiefgaragenzufahrt

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München (ots)

Donnerstag, 30. Juli 2026, 13.45 Uhr

Friedrichstraße (Maxvorstadt)

Am frühen Donnerstagnachmittag ist eine Autofahrerin mit ihrem Bein zwischen ihrem Cabrio und der Wand einer Tiefgaragenzufahrt eingeklemmt worden. Die Feuerwehr München befreite die Frau und übergab sie zur weiteren Behandlung dem Rettungsdienst.

Um 13.45 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr München zu einer eingeklemmten Person in die Friedrichstraße alarmiert. Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte ein Cabrio vor, das schräg in einer Tiefgaragenzufahrt stand. Das linke Bein der Fahrerin war zwischen der geöffneten Fahrertür und der Wand der Zufahrt eingeklemmt.

Zunächst sicherten die Einsatzkräfte das Fahrzeug gegen weiteres Verrutschen und entlasteten das eingeklemmte Bein der Frau. Anschließend wurde das Cabrio mit vereinten Kräften so weit aus der Zufahrt geschoben, dass die Fahrerin aus ihrer Zwangslage befreit werden konnte. Über das geöffnete Verdeck retteten die Einsatzkräfte die Frau anschließend schonend aus dem Fahrzeug.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Fahrerin vorsorglich zur weiteren Abklärung in eine Münchner Klinik transportiert. Das Cabrio stellten die Einsatzkräfte anschließend in der Tiefgarage ab.

Zur Ursache, wie es zu der ungewöhnlichen Situation kam, sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen der Feuerwehr München keine Erkenntnisse vor.

(plo/ret)

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