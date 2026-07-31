Feuerwehr München

FW-M: Ungewöhnliche technische Rettung nach Verkehrsunfall (Altstadt)

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München (ots)

Donnerstag, 30. Juli 2026, 9.31 Uhr

Geschwister-Scholl-Platz

Am Donnerstagmorgen ist ein 59-jähriger Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lastkraftwagen eingeklemmt worden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München und des Rettungsdienstes befreiten den Mann und brachten ihn zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik.

Gegen 9.31 Uhr gingen bei der Integrierten Leitstelle mehrere Notrufe über einen Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen am Geschwister-Scholl-Platz ein. Aufgrund der gemeldeten Lage wurden zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der 59-Jährige mit seinem Motorroller zwischen zwei Lkw geraten war. Der Fahrer war vom Unterbauch bis zu den Beinen unter seinem Roller eingeklemmt. Das Zweirad selbst befand sich zwischen den beiden Lastkraftwagen und erschwerte dadurch die Rettungsmaßnahmen erheblich.

Zunächst entfernten die Einsatzkräfte Teile der Verkleidung des Rollers, um den Druck auf den Patienten zu reduzieren und einen besseren Zugang für die rettungsdienstliche Erstversorgung zu schaffen. Anschließend wurde einer der Lastkraftwagen vorsichtig umgesetzt, wodurch der Roller aus seiner Klemmposition gelöst werden konnte. Danach entfernten die Einsatzkräfte das Fahrzeug und befreiten den Verletzten.

Trotz der äußerst beengten Platzverhältnisse gelang es den Einsatzkräften, den Patienten zügig und schonend zu retten. Nach einer umfassenden medizinischen Versorgung vor Ort wurde der 59-Jährige zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik transportiert.

Zur Unfallursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen der Feuerwehr München keine Erkenntnisse vor.

(plo/ret)

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