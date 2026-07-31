Feuerwehr München

FW-M: Hund und Katze aus überhitztem Fahrzeug gerettet (Pasing)

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München (ots)

Donnerstag, 30. Juli 2026, 19.58 Uhr

Ebenböckstraße

Zwei Tiere haben am Donnerstagabend einen Einsatz der Feuerwehr München ausgelöst. Ein Hund und eine Katze waren in einem verschlossenen Fahrzeug zurückgelassen worden.

Passantinnen und Passanten bemerkten einen hechelnden Hund sowie eine apathisch wirkende Katze in einem schwarzen Skoda und beobachteten die Situation zunächst. Nachdem sich auch nach etwa zehn Minuten niemand um die Tiere kümmerte, verständigten sie den Notruf.

Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich der Zustand der Tiere weiter verschlechtert, und die Katze hatte sich übergeben. Um Hund sowie Katze so schnell wie möglich aus dem Fahrzeug zu befreien, schlugen die Einsatzkräfte eine Seitenscheibe ein und verschafften sich so Zugang zu den Tieren.

Nachdem die Tiere befreit und von den Feuerwehrkräfte versorgt worden waren, konnte der Besitzer ausfindig gemacht werden.

Über den weiteren Gesundheitszustand der Tiere liegen der Feuerwehr München keine Informationen vor.

Die Feuerwehr München weist darauf hin, dass sich Fahrzeuge bereits nach kurzer Zeit stark aufheizen. Selbst bei vermeintlich mäßigen Außentemperaturen können im Fahrzeuginneren innerhalb weniger Minuten lebensgefährliche Temperaturen entstehen. Dies gilt nicht nur für Kinder, sondern auch für Tiere. Deshalb dürfen sie niemals unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurückgelassen werden.

(ret)

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