Feuerwehr München

FW-M: Brand an Stromleitung nach Stromausfall (Lochhausen)

München (ots)

Donnerstag, 30. Juli 2026, 17.05 Uhr

Eschenrieder Straße

Nach einem Stromausfall in Teilen von Lochhausen ist es am späten Donnerstagnachmittag zu einem Kleinbrand im Bereich einer Hochspannungsleitung gekommen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 15:15 Uhr informierten die Stadtwerke München über einen Stromausfall in Teilen des Stadtteils. Während Mitarbeitende des Entstörungsdienstes Maßnahmen zur Wiederherstellung der Stromversorgung durchführten, kam es im Übergangsbereich zwischen Mast und Boden einer 10.000-Volt-Hochspannungsleitung zu einem Brand.

Die Feuerwehr München löschte das Feuer zügig und kontrollierte den betroffenen Bereich anschließend auf weitere Glutnester. Das Vorgehen erfolgte in enger Abstimmung mit dem Entstörungsdienst der Stadtwerke München.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen der Stadtwerke München übergeben.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zur Brandursache liegen derzeit keine weiteren Erkenntnisse vor.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(ret)

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