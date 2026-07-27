Feuerwehr München

FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München für den 24. bis 26. Juli 2026

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München (ots)

Samstag, 25. Juli 2026; 16.53 Uhr - Immer im Dienst - Wasserrettung an der Isar

Isarwehr Großhesselohe (Großhesselohe)

Am Samstag sind zwei Personen am Isarwehr in Lebensgefahr geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr und weitere Helfer*innen haben ihnen das Leben gerettet.

Am Samstag waren zwei Mitarbeiter der Feuerwehr München mit ihren Familien beim Baden an der Isar. Als sie plötzlich Hilfeschreie hörten, suchten sie die Isar ab und fanden schnell einen Mann, der in der Wasserwalze nach dem Isarwehr festhing. Er war augenscheinlich schon erschöpft und klammerte sich an einen Rettungsring, den ihm weitere Helfer*innen zugeworfen hatten.

Die beiden Kollegen bahnten sich den Weg durch die Isar. Dabei sahen sie oberhalb des Wehrs ein leeres Schlauchboot. Gerade als sie zu dem Mann vorgedrungen waren, wurde eine Frau über das Wehr hinzugespült. Auch sie hatte dort erhebliche Probleme, sich über Wasser zu halten. Obwohl sich der Mann selbst schon in Lebensgefahr befand, half er ihr dennoch über Wasser zu bleiben.

Gemeinsam mit den anderen Helfer*innen brachten die beiden Feuerwehrkollegen eine Rettungsstange vom Ufer zum Einsatzort und konnten so zuerst die Frau aus den Fluten retten. Der Mann, der sich noch an dem Rettungsring festhielt, wurde zügig im Anschluss ans Ufer gebracht. Einer der Kollegen half bei den letzten Metern an Land.

Am Ufer übergaben sie die unterkühlten Personen an den Rettungsdienst. Wie die beiden initial in die Notlage gekommen waren, ermittelt die Polizei.

Freitag, 24. Juli 2026 bis Sonntag, 26. Juli 2026 - Brände am Wochenende (Stadtgebiet)

Am Wochenende ist es im Stadtgebiet zu mehreren Bränden gekommen.

Am Freitag um 18.18 Uhr musste ein Hotel in der Schwanthalerstraße aufgrund eines Zimmerbrandes geräumt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten einen Brand im sechsten Obergeschoss und belüfteten die Räumlichkeiten.

Zum nächsten Brandeinsatz wurde die Feuerwehr München am Samstag um 17.28 Uhr in die Müllerstraße alarmiert. Hier war eine Waschmaschine in einer Wohnung in Brand geraten. Die Flammen konnten zügig gelöscht werden.

Bereits um 19.41 Uhr ging die nächste Meldung über ein brennendes Auto in der Tiefgarage in der Volkartstraße bei der Leitstelle München ein. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen zum Löschen in das Gebäude vor. Die Entrauchung im Anschluss dauerte etwas an.

In der Nacht auf Sonntag um 2.47 Uhr kam dann die Meldung über Flammen in der Wilhelmine-Reichard-Straße. Die ersten Einsatzkräfte konnten schnell eine in Vollbrand geratene Gartenhütte ausfindig machen. Sofort setzten sie zwei C-Rohre zur Brandbekämpfung ein. Anschließend wurde mit der Wärmebildkamera nach verborgenen Glutnestern gesucht. Nach eineinhalb Stunden konnten sie den Einsatzort verlassen.

Kurz nach Sonntagmittag erreichte die Feuerwehr München die Meldung über eine schwarze Rauchsäule im Rappenweg. Die Einsatzkräfte konnten dies auf Anfahrt bestätigen und forderten weitere Fahrzeuge an. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Teil eines Unterstands brannte. Dieser konnte rasch gelöscht werden.

Verletzt wurde bei den Bränden glücklicherweise niemand.

Samstag, 25. Juli 2026; 22.34 Uhr - Pkw-Überschlag Dachauer Straße (Moosach)

Die Feuerwehr München musste einen Pkw, der in einer Böschung auf dem Dach zum Liegen gekommen war, bergen.

Anrufer*innen meldeten der Leitstelle München, dass sie einen lauten Knall gehört hätten und ein Pkw im Gebüsch liege. Über betroffene Personen konnten sie keine Angaben machen. Die ersten Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr fanden eine Person ansprechbar in dem stark beschädigten Fahrzeug vor und befreiten sie. Nach ersten Untersuchungen war der Mann unverletzt.

Für die Unfallaufnahme leuchteten die Einsatzkräfte den Unfallbereich noch aus und übergaben ihn im Anschluss an die Polizei zur weiteren Ermittlung.

(pyz)

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