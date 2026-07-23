FW-M: Baum stürzt auf Haus (Berg am Laim)
München (ots)
Mittwoch, 22. Juli 2026, 12.53 Uhr
Grafinger Straße
Ein Baum ist am Mittwochmittag auf ein Hausdach in Berg am Laim gestürzt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.
Gegen 12.53 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr München in die Grafinger Straße alarmiert. Dort war ein etwa 20 Meter hoher Baum auf ein Haus gekracht. Da sich der Fallbereich genau über dem Eingang befand, konnte niemand mehr gefahrlos das Gebäude verlassen oder betreten.
Umgehend wurde der Bereich durch die Feuerwehr abgesperrt. Der absturzgefährdete Baum wurde mit dem Ladekran eines Wechselladerfahrzeugs gesichert. Über eine Leiter gelangten die Einsatzkräfte auf die Rückseite des Hauses und konnten anwesende Bewohnerinnen und Bewohner über die weiteren Maßnahmen informieren.
Anschließend wurde der Baum zerlegt und die damit einhergehende potenzielle Gefahr beseitigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt.
(bro)
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