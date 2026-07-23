Feuerwehr München

FW-M: Baum stürzt auf Haus (Berg am Laim)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

Mittwoch, 22. Juli 2026, 12.53 Uhr

Grafinger Straße

Ein Baum ist am Mittwochmittag auf ein Hausdach in Berg am Laim gestürzt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Gegen 12.53 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr München in die Grafinger Straße alarmiert. Dort war ein etwa 20 Meter hoher Baum auf ein Haus gekracht. Da sich der Fallbereich genau über dem Eingang befand, konnte niemand mehr gefahrlos das Gebäude verlassen oder betreten.

Umgehend wurde der Bereich durch die Feuerwehr abgesperrt. Der absturzgefährdete Baum wurde mit dem Ladekran eines Wechselladerfahrzeugs gesichert. Über eine Leiter gelangten die Einsatzkräfte auf die Rückseite des Hauses und konnten anwesende Bewohnerinnen und Bewohner über die weiteren Maßnahmen informieren.

Anschließend wurde der Baum zerlegt und die damit einhergehende potenzielle Gefahr beseitigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt.

(bro)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell