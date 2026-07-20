Feuerwehr München

FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München für den 17. bis 19. Juli 2026

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München (ots)

Freitag, 17. Juli 2026; 20.00 Uhr - Atemlos in der Allianz Arena Franz-Beckenbauer-Platz (Fröttmaning)

Am Freitag hat das Tourfinale von Helene Fischer in der Allianz Arena stattgefunden. Einsatzkräfte der Feuerwehr München waren im Rahmen der Brandsicherheitswache vor Ort.

Um bei einem Schadensereignis schnell eingreifen zu können, sind bei Großveranstaltungen immer Einsatzkräfte der Feuerwehr München vor Ort. Auch das Konzert in der Allianz Arena wurde durch uns begleitet. Zu nennenswerten Einsatzsituationen kam es allerdings nicht.

Sonntag, 19. Juli 2026; 13.56 Uhr - Drei Verletzte bei Zusammenstoß mit Tram Landsberger Straße (Schwanthalerhöhe)

Am Sonntagnachmittag ist es in der Landsberger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Gegen 13.56 Uhr kam es bei einem Wendemanöver zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Tram. Der Pkw wurde auf der Fahrerseite von der Tram gerammt und schwer beschädigt. Durch den Aufprall wurde die 42-jährige Pkw-Lenkerin in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Der 46-jährige Beifahrer sowie die neun und zwölf Jahre alten Kinder konnten das Fahrzeug selbständig verlassen. Die beiden Kinder wurden leicht verletzt, während der Beifahrer unverletzt blieb. Die Fahrgäste und der Fahrer der Tram blieben ebenfalls unverletzt.

Um die schwerverletzte Fahrerin aus dem Fahrzeug zu befreien, wurde die Tram zurückgesetzt. Anschließend wurde das Dach des Autos entfernt und eine große Seitenöffnung geschaffen. Die schwer Verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Münchner Klinik transportiert.

Während der Rettungsarbeiten wurde die Landsberger Straße in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Sonntag, 19. Juli 2026; 21.55 Uhr - Brand in einem Müllraum sorgt für Großeinsatz Constanze-Hallgarten-Straße (Obersendling)

Am späten Sonntagabend ist es zu einem Brand in einem Müllraum in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Aufgrund einer leichten Rauchentwicklung im Treppenhaus wählten mehrere Bewohner des Hauses in der Constanze-Hallgarten-Straße den Notruf. Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten die Ursache der Rauchentwicklung in einem Müllraum im Untergeschoß. Dort war es, aus bisher unbekannter Ursache, zu einem Brand gekommen. Ein Atemschutztrupp konnte das Feuer schnell mit einem Hohlstrahlrohr löschen.

Um das Gebäude zu entrauchen, waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen nötig. Hierzu kam auch der mobile Großlüfter zum Einsatz.

Nachdem alle Bereiche kontrolliert waren, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt.

(bro)

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