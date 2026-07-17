Feuerwehr München

FW-M: Feuerwehr-Auszeichnungen für besondere Verdienste und Engagement (München)

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München (ots)

Donnerstag, 16. Juli 2026, 18 Uhr

Alter Rathaussaal

Die Landeshauptstadt München zeichnete am Donnerstagabend 85 Personen für herausragende und langjährige ehrenamtliche Arbeit aus. Die Zweite Bürgermeisterin Mona Fuchs eröffnete die würdevolle Veranstaltung im Alten Rathaussaal. In ihrer Begrüßungsrede betonte die "Blaulichtbürgermeisterin" die zentrale Rolle der Feuerwehr für die Sicherheit der Stadt sowie die im Rahmen der "Zeitenwende" immer stärker werdende Schlüsselfunktion im Katastrophen- und Zivilschutz. Sie dankte ausdrücklich allen ehrenamtlichen Einsatzkräften und ihren Familien für die aufgebrachte Zeit und den Dienst an den Bürger*innen der Landeshauptstadt München.

Als Erste an diesem Abend, wurde Frau Ilse Macek mit der Feuerwehr Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbands Bayern e. V. (LFV) ausgezeichnet. Frau Macek leistete über viele Jahre einen bedeutenden Beitrag zur Aufarbeitung der Rolle von Polizei und Feuerwehr in der Zeit des Nationalsozialismus. Mit Beharrlichkeit und ihrer charmanten Art schaffte sie eine Erinnerungskultur innerhalb der Feuerwehr München zu den Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung. Die Feuerwehr-Ehrenmedaille des LFV ist eine besondere Ehrung für außergewöhnliche Verdienste. Sie wird Personen verliehen, die sich nicht im aktiven Feuerwehrdienst befinden.

Mit dem Bayerischen Feuerwehr Ehrenkreuz in Silber des LFV wurden dieses Jahr 12 verdiente Feuerwehrleute ausgezeichnet, die sich durch Übernahme von Führungsfunktionen oder auch Sonderaufgaben zur Weiterentwicklung der Feuerwehr München verdient gemacht haben. Durch ihre herausragende Arbeit, teilweise über Jahrzehnte, prägen sie noch heute die Freiwillige Feuerwehr München. Ausgezeichnet wurden: Stefan Bierling, Alexander Bothner, Thomas Hain, Andreas Hochstetter, Georg Kleiber, Andreas Köchel, Thomas Lommer, Jan Niederhausen, Christof Reithinger, Stefan Sattler, Markus Wehr und Markus Zawadke.

Unter der Leitung von Oberbranddirektor Wolfgang Schäuble konnten mit dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr, Claudius Blank, zusammen mit seinen Stellvertretern Florian Klein und Michael Schmid, weitere Ehrungen für ihre langjährige Treue und aktive Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr München verliehen werden. Die Medaille "München leuchtet" ist dabei eine Besonderheit der Landeshauptstadt. Sie zeichnet Mitglieder nach 12 bzw. 30 aktiven Dienstjahren für ihre Einsatzbereitschaft für die Stadt aus und wurde von der Zweiten Bürgermeisterin Mona Fuchs verliehen.

Die Ehrungen umfassten:

- 25-mal "München leuchtet" in Bronze (für 12 Jahre aktiven Feuerwehrdienst in München)

- 5-mal "München leuchtet" in Silber (für 30 Jahre aktiven Feuerwehrdienst in München)

- 25-mal das Staatliche Ehrenzeichen in Silber des Freistaats Bayern (für 25 Dienstjahre)

- 11-mal das Staatliche Ehrenzeichen in Gold des Freistaats Bayern (für 40 Dienstjahre)

Darüber hinaus bat das Kommando der Freiwilligen Feuerwehr zusammen mit Geschäftsführer Dr. Frank Höndgen noch Manfred Tschöpe von der Abteilung Forstenried auf die Bühne. Sichtlich bewegt nahm der langjährige Abteilungskommandant die Auszeichnung zum Ehren-Abteilungskommandanten entgegen.

Nach der Ehrungszeremonie lud Oberbranddirektor Wolfgang Schäuble die 185 Gäste zu einem Stehempfang ein. Diesen nutzten die Anwesenden, um sich über vergangene Einsätze, zukünftige Herausforderungen sowie die gemeinsame Arbeit der Feuerwehr auszutauschen.

(rec)

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