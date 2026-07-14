Feuerwehr München

FW-M: Frau stürzt in Wäscheschacht (Altstadt-Lehel)

München (ots)

Montag, 13. Juli 2026, 15.47 Uhr

Sonnenstraße

Beim Sturz in einen Schacht eines Wäscheaufzugs ist am Montagnachmittag eine Frau schwer verletzt worden. Die Rettung gestaltete sich aufwändig.

Um 15.47 wurde die Integrierte Leitstelle über den Absturz einer Person in einem Wäscheschacht informiert. Umgehend alarmierte diese einen Löschzug sowie die Höhenrettungsgruppe. Die Erkundung des Einsatzleiters ergab, dass eine 40-jährige Frau in einen Aufzugsschacht für benutzte Wäsche gefallen und nach zirka acht Metern freiem Fall im Untergeschoss zum Liegen gekommen war. Zwei Höhenretter der Berufsfeuerwehr wurden an einem Flaschenzug zu der Verletzten abgelassen. Noch im Schacht erfolgte eine erste medizinische Versorgung, während weitere Einsatzkräfte die Rettung vorbereiteten. Durch die Abmaße von etwa 50 x 80 cm fand die Erstversorgung auf engstem Raum statt. Um weitere Verletzungen möglichst zu vermeiden, wurde die Frau auf einer Halbtrage, einer Spezialtrage der Höhenrettungsgruppe, fixiert und mit Muskelkraft zwei Stockwerke nach oben gezogen. Dort konnte sie von einem Notarzt intensivmedizinisch behandelt und anschließend in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert werden.

Wie genau es zu dem Sturz gekommen ist, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Wäscheaufzug wurde durch die Feuerwehr außer Betrieb genommen.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(rec)

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