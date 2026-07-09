Feuerwehr München

FW-M: Feuerwehr befreit Lkw-Fahrer aus umgekipptem Fahrzeug (Aubing)

München (ots)

Donnerstag, 9. Juli 2026, 13.36 Uhr

Rupert-Bodner-Straße

Auf einer Baustelle in der Rupert-Bodner-Straße ist am Donnerstagmittag ein Lkw in eine Baugrube gestürzt. Der Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden.

Kurz nach 13.30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle München der Notruf ein. Auf einer Baustelle im Stadtteil Aubing war ein Lkw in eine Baugrube gestürzt. Der voll beladene Kieslaster war bei Rangierarbeiten abgerutscht und auf die Seite gefallen. Der Fahrer des Fahrzeugs verletzte sich dabei leicht und konnte das Fahrzeug nicht mehr eigenständig verlassen.

Mit einem Großaufgebot rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr in den Westen Münchens aus. Den zuerst eintreffenden Einheiten stellte sich die Lage vor Ort als stabil dar. Der leicht verletzte Fahrer befand sich in seinem Führerhaus, konnte das Fahrzeug jedoch nicht nach oben über die Seitentür verlassen.

Die Feuerwehr entfernte anschließend mit einer Glassäge die Frontscheibe und befreite auf diese Weise den Fahrer. Dieser wurde an den Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Abklärung in eine Münchner Klinik gebracht.

Zur Schadenshöhe sowie zur genauen Unfallursache liegen der Feuerwehr keine Erkenntnisse vor.

(plo)

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