Feuerwehr München

FW-M: Berufsinformationstag für Mädchen* und Frauen*

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München (ots)

Freitag, 9. Oktober 2026

Feuerwache 4

Nach der außerordentlich positiven Resonanz im vergangenen Jahr findet am Freitag, dem 9. Oktober, erneut ein Berufsinformationstag für Frauen* und Mädchen* auf der Feuerwache 4 in Schwabing statt.

Von 8 bis 15 Uhr erhalten die Teilnehmerinnen* umfassende Einblicke in die vielfältigen Berufsbilder der Branddirektion München. Die Veranstaltung zur Berufsorientierung ermöglicht Interessierten zudem, die größte kommunale Berufsfeuerwehr Deutschlands näher kennenzulernen. Dabei erhalten sie nicht nur praxisnahe Einblicke in den Wachalltag sowie in die Integrierte Leitstelle, sondern können auch an realitätsnahen Übungsstationen die tägliche Arbeit der Feuerwehrbeamt*innen selbst erfahren.

Bei weitergehendem Interesse erhalten die Teilnehmerinnen* alle notwendigen Informationen zur Bewerbung bei der Feuerwehr München sowie zu ihren Karrieremöglichkeiten. An praktischen Übungsstationen besteht darüber hinaus die Gelegenheit, Elemente aus den Einstellungsprüfungen und dem Sporttest auszuprobieren.

Der Berufsinformationstag richtet sich speziell an Mädchen* und Frauen*. Sie können sich bis spätestens 31. Juli anmelden, sofern sie mindestens 16 und höchstens 40 Jahre alt sind.

Für weitere Informationen sowie zur Anmeldung besuchen Sie bitte unser Karriereportal unter https://karriere-muenchen.jobs.hr.cloud.sap/job/Berufsinformationstag-f%C3%BCr-M%C3%A4dchen-und-Frauen/25087-de_DE

Bei den Bildern handelt es sich um Impressionen aus dem letzten Jahr.

(plo)

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