Feuerwehr München

FW-M: Unwetter über München - Bilanz der Feuerwehr (Stadtgebiet)

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München (ots)

Montag, 29. Juni 2026, 20 Uhr - 0 Uhr

Stadtgebiet

Nach einer mehrtägigen Hitzewelle ist es in München zu Unwetter und Starkregen gekommen. Dadurch erlebte die Münchner Feuerwehr einen einsatzreichen Abend.

Am Montagabend zog über das gesamte Stadtgebiet der Landeshauptstadt eine Unwetterfront mit Starkregen. In dessen Folge musste die Feuerwehr München zu etwa 200 unwetterbedingten Einsätzen ausrücken.

Neben zahlreichen vollgelaufenen Kellern und Tiefgaragen sowie umgestürzten Bäumen kam es zusätzlich zu zwei Dachstuhlbränden, welche die Feuerwehr forderten. Außerdem wurden mehrere Straßen, Gehwege und Unterführungen überflutet. In einem PKW saßen kurzzeitig zwei Insassen in einer der überfluteten Unterführungen fest, konnten sich aber vor Eintreffen der Feuerwehr selbst befreien.

Zu Personenschäden aufgrund des Unwetters kam es nach Kenntnisstand der Feuerwehr nicht. Eine Sachschadenshöhe kann von Seiten der Feuerwehr München nicht beziffert werden.

(plo)

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