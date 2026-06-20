Feuerwehr München

FW-M: Güterwaggons stürzen nach Kollision ab (Milbertshofen)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

Samstag, 20. Juni 2026, 1.42 Uhr

Schleißheimer Straße

Bei der Kollision von zwei Güterzügen wurde eine Person tödlich verletzt. Durch den Aufprall stürzten zwei Güterwaggons von einer Brücke ab.

Gegen 1.40 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Polizei darüber informiert, dass in der Schleißheimer Straße ein Zug abgestürzt sei. Durch die Integrierte Leitstelle wurde sofort ein Großaufgebot der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an die Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der ersten Einheiten bestätigte sich die Meldung. Zwei Güterwaggons standen halb auf der Brücke einer Unterführung, halb auf der Fahrbahn. Aufgrund der Absturzgefahr wurde der Bereich umgehend großräumig abgesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Waggons gegen weiteres Nachrutschen. Dabei fanden sie eine männliche Person, die bei dem Unfall tödliche Verletzungen erlitt. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt der Kollision keine weiteren Personen im Umfeld der Brücke. Mehrere parkende Pkw wurden durch den Aufprall stark beschädigt. Im Verlauf des Einsatzes wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet und die Polizei bei den Unfallaufnahmearbeiten unterstützt.

Für die Feuerwehr konnte der Einsatz gegen 9 Uhr beendet werden. Spezialkräfte der DB InfraGo übernehmen jetzt die Bergungsarbeiten an beiden Zügen. Zur Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Schleißheimer Straße ist im Bereich der Einsatzstelle bis auf Weiteres nicht befahrbar.

(rec)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell