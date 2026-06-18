Feuerwehr München

FW-M: Balkonbrand droht überzugreifen (Ludwigsvorstadt)

München (ots)

Donnerstag, 18. Juni 2026, 12.41 Uhr

Lindwurmstraße

In der Ludwigsvorstadt ist es am Dienstag zu einem Balkonbrand gekommen. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Die Feuerwehr München wurde um 12.41 Uhr über einen brennenden Balkon in der Lindwurmstraße informiert. Schon auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Den ersten Einsatzkräften vor Ort schlugen bereits Flammen von einem Balkon im ersten Obergeschoss entgegen. Das Feuer drohte, auf den darüberliegenden Balkon überzugreifen.

Aufgrund des ausgedehnten Brandes, entschied sich der Einsatzleiter, mehrere Rohre zur Brandbekämpfung einzusetzen. Als Erstmaßnahme begann ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem Außenangriff, der im Einsatzverlauf durch einen Trupp im Innenangriff unterstützt wurde. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine Brandausbreitung auf das weitere Gebäude verhindert werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde die betroffene Wohnung mittels Hochleistungslüfter von Rauch befreit und die Brandstelle auf Glutnester kontrolliert.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Über die Höhe der Schadenssumme liegen der Feuerwehr keine Informationen vor.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(rec)

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